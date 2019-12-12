Глава государства: Нужно воспитывать в молодежи скромность и бережливость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахский язык должен занять свое место среди языков, формирующих цивилизованное мышление. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан идет по пути предложенной Елбасы модернизации общественного сознания. Трудолюбие – это главное достоинство, ведущее народы мира к успеху. Поэтому мы должны проявить себя в мире как трудолюбивая нация. Следует различать границу между помощью нуждающимся и иждивенчеством. Мы должны в своей повседневной жизни отказаться от расточительства и подражательства. Мы должны сделать духовной опорой для нового поколения скромность и бережливость, которых придерживались наши предки», – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что стремление к знанию должно вести граждан к свершениям в области науки и технологий. Казахский язык должен занять место среди языков, формирующих цивилизованное мышление, языков, на которых говорят изобретатели и ученые. Только тогда казахский язык превратится в язык межнационального общения.

Как сообщалось ранее , в канун Дня независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.