Глава государства: Нужно навести порядок с подключением земельных участков к инженерным сетям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос доступа предпринимателей к инженерным сетям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существенной проблемой для предпринимателей остается подключение к инженерным сетям. Зачастую на аукционы по аренде земельных участков выставляются участки без технических условий на подключение к коммуникациям. Либо ранее выданные техусловия в строительстве меняются на другие», - сказал Президент на совещании по вопросам развития столицы.

Глава государства привел пример.

«Были проблемы с электропитанием у застройщика ТОО «Premium Development Life Park». Инженерные сети, к которым нужно было подключиться, находились на территтории велотрека «Сарыарка», руководство которого не допускало его на свою территорию и утверждало, что необходимо согласовать вопрос о передаче высоковольтного оборудования и кабелей на баланс АО «Астана-РЭК». Из-за этой волокиты жилой дом, построенный на частные средства – а это 340 квартир общей площадью 300 тысяч кв. метров, не могли ввести в эксплуатацию 8 месяцев. С самыми негативными последствиями для жителей города и соответствующей реакцией от них в адрес Правительства», - отметил Глава государства.

«Я считаю, это недопустимая ситуация – выделяемые участки должны быть уже готовыми к подключению ко всем сетям. Нужно навести порядок в вопросе подключения к инженерным сетям», - добавил Касым-Жомарт Токаев.