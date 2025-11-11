РУ
    14:38, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана назначил послов по совместительству в Бахрейне и Республике Конго

     Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана по совместительству в двух странах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    Глава государства назначил послов Казахстана в двух странах
    Фото: Акорда

     Указами Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.

    Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Конго по совместительству

     

     

