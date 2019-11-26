Глава государства назначил Марата Тажина послом РК в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Тажин Марат Муханбетказиевич, родился в 1960 году в г.Актюбинск. В 1981 г. окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.

Кандидат философских наук (1985). Доктор социологических наук (1988). Докторант Лондонского университета (1988). Профессор (с 1993). Почетный профессор Стамбульского университета (с 2008).

Академик Академии социальных наук РК, академик Российской Академии социальных наук, Иностранный академик Российской Академии естественных наук, академик и президент Академии политической науки РК, президент Ассоциации социологов РК, президент Союза социологов тюркоязычных стран.

С 1981 г. - младший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил АН КазССР.

В 1983-1987 гг. - аспирант, преподаватель Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

С 1991 г. - заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при КазГУ им. Аль-Фараби.

С 1992 г. - заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров РК; руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК и Кабинета Министров РК; заведующий Отделом внутренней политики Аппарата Президента РК.

С июня 1993 г. - заместитель руководителя Аппарата Президента РК - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК.

С октября 1994 г. - Государственный советник Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК.

С октября 1995 г. - заместитель руководителя Администрации Президента РК - руководитель Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК.

С февраля 1999 г. - помощник Президента РК по вопросам национальной безопасности - секретарь Совета безопасности РК.

С 2000 г. исполнял обязанности председателя Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией.

С мая 2001 г. - председатель Комитета национальной безопасности РК.

С декабря 2001 г. - помощник Президента РК по вопросам национальной безопасности - секретарь Совета безопасности РК.

С сентября 2002 г. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК.

С апреля 2006 г. - помощник Президента РК - секретарь Совета безопасности РК.

С января 2007 г. - министр иностранных дел РК.

С сентября 2009 г. - помощник Президента - секретарь Совета безопасности РК.

С января 2013 г. - Государственный секретарь Республики Казахстан.

С февраля 2014 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

С января 2017 г. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК.

Награжден орденами «Кұрмет» (2002), «Барыс» I степени (2007), «Барыс» II степени (2016); шестью медалями.

Почетный сотрудник органов национальной безопасности РК.

Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посол.