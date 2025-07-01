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    15:35, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства направил поздравление Президенту Республики Руанда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме с Днем Независимости Республики Руанда, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства направил поздравление Президенту Республики Руанда
    Фото: Акорда

    – Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных и важных партнеров на африканском континенте. В этой связи с особым удовлетворением отмечаю, что отношения дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Руандой строятся на прочной основе и имеют большой потенциал, – говорится в телеграмме.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника — Дня Канады.

    Теги:
    Акорда Президент Африка
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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