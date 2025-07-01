Глава государства направил поздравление Президенту Республики Руанда

– Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных и важных партнеров на африканском континенте. В этой связи с особым удовлетворением отмечаю, что отношения дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Руандой строятся на прочной основе и имеют большой потенциал, – говорится в телеграмме.