15:35, 01 Июль 2025 | GMT +5
Глава государства направил поздравление Президенту Республики Руанда
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме с Днем Независимости Республики Руанда, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
– Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных и важных партнеров на африканском континенте. В этой связи с особым удовлетворением отмечаю, что отношения дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Руандой строятся на прочной основе и имеют большой потенциал, – говорится в телеграмме.
Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника — Дня Канады.