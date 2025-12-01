РУ
    15:20, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Румынии с национальным праздником

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии Никушору Дану, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с национальным праздником Румынии — Днем великого объединения.

    В своей телеграмме Президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества.

    Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу — благополучия и процветания. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Румыния
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
