15:20, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил Президента Румынии с национальным праздником
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии Никушору Дану, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с национальным праздником Румынии — Днем великого объединения.
В своей телеграмме Президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества.
Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу — благополучия и процветания.