Глава государства поздравил Президента Румынии с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с национальным праздником Румынии — Днем великого объединения.

В своей телеграмме Президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества.

Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу — благополучия и процветания.