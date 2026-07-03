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    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
    Фото: Акорда

    — Этот знаменательный день является ярким символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и уверенного движения страны по пути созидания и прогресса. В Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и богатым традициям, — говорится в телеграмме.

    Глава государства отметил продуктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества между Казахстаном и Беларусью, которое неизменно укрепляется в духе дружбы и стратегического партнерства.

    Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси — благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Поздравления Александр Лукашенко Международные отношения Беларусь
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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