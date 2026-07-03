Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Этот знаменательный день является ярким символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и уверенного движения страны по пути созидания и прогресса. В Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и богатым традициям, — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил продуктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества между Казахстаном и Беларусью, которое неизменно укрепляется в духе дружбы и стратегического партнерства.

Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси — благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации.