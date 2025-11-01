РУ
    09:03, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики — Днем революции, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    акорда
    Фото: Акорда
    — Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных партнеров в арабском мире и Северной Африке. Уверен, что двусторонние отношения, основанные на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться во благо наших народов, — говорится в поздравительной телеграмме.
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Президент Казахстана Алжир
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
