09:03, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики — Днем революции, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных партнеров в арабском мире и Северной Африке. Уверен, что двусторонние отношения, основанные на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться во благо наших народов, — говорится в поздравительной телеграмме.