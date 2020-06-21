Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
«Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями», - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.
Ранее Президент поздравил медиков Казахстана с профессиональным праздником.
«Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.
Напомним, ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.
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