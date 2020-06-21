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Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями

21 Июня 2020 18:21
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Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

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«Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями», - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

Ранее Президент поздравил медиков Казахстана с профессиональным праздником.

«Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Напомним, ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.


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#Президент Казахстана   #Здравоохранение   #День медицинского работника  
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Ринат Дусумов

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