Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил ряд медработников орденами и медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями», - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

Ранее Президент поздравил медиков Казахстана с профессиональным праздником.

«Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Напомним, ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.