ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для успешного продвижения новой идеологической повестки потребуется консолидация усилий государственного аппарата, ученых, экспертов, журналистов, представителей гражданского сектора. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Все представленные мною инициативы составляют лишь малую часть той большой работы, которую нам предстоит выполнить. Для успешного продвижения новой идеологической повестки потребуется консолидация усилий государственного аппарата, ученых, экспертов, журналистов, представителей гражданского сектора. Администрация Президента подготовит соответствующий план работы и будет держать эти вопросы на особом контроле. На долю нашего поколения выпала ответственная миссия – построить Справедливый Казахстан. Каждый из нас способен внести свою лепту, последовательно следуя принципам деятельного патриотизма и осознанной гражданственности, шаг за шагом стремясь к идеалам «Адал азамат». Я рассматриваю Национальный курултай не просто как диалоговую площадку, а оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, на заседаниях Национального курултая будут рассматриваться вопросы формирования новой общественной этики и новой парадигмы развития.

«Это не сиюминутный процесс, а кропотливая ежедневная работа. Глубоко убежден, что созидательное партнерство государства и общества пробудит в нашей нации энергию перемен и мы сможем достигнуть поставленных целей, превратив предстоящее десятилетие в эпоху небывалого подъема нашей страны», - заявил Президент РК.

Глава государства напомнил о том, что в настоящее время работает Государственная комиссия, в задачи которой входит полная реабилитация жертв политических репрессий.

«В рамках этой деятельности изучается множество архивных материалов, открываются неизвестные ранее сведения. Недавно среди таких документов было обнаружено произведение, автором которого указан Жусипбек Аймаутов. Это подтверждают два источника. Есть основания считать, что найденное стихотворение является неотъемлемой частью интеллектуального наследия деятелей движения Алаш. В нем говорится о том, что дух нашей нации никогда не угаснет. И действительно, духовный стержень нашего народа всегда был непоколебим. Любые трудности и испытания, напротив, делали нас еще сильнее. Дух Алаша и казахское государство неразделимы, они будут вместе существовать в вечности. Сформировав новое качество нации, мы усилим свою роль в мире. Будучи ответственными гражданами своей страны, мы вместе построим Справедливый Казахстан», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.