Глава государства дал Женису Касымбеку один год на улучшение ситуации в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. Благоустройство Астаны приведет к прогрессу страны в целом. Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам развития столицы заявил Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства озвучил задачи по развитию столицы, касающиеся озеленения города, развития транспортной инфраструктуры и проекта LRT, стабильности Интернета и развития связи, обеспечения равного доступа к городской инфраструктуре – объектам образования и здравоохранения, культуры и спорта, а также паркам и общественным пространствам, строительства уникальных и привлекательных зданий. Обратил внимание Президент и на поддержание и должное развитие правого берега столицы, проблемы дольщиков, качественного строительства, питьевой воды и канализации, теплоснабжения, некомпетентных руководителей городских служб и др.

«Озвученные сегодня задачи необходимо выполнить своевременно и качественно. Астана, несомненно, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение Справедливого Казахстана. Важно также постоянно держать руку на пульсе жизни города. Я даю акиму один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас. Желаю успехов», - подытожил свое выступление на совещании Касым-Жомарт Токаев.