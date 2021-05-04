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    17:05, 04 Май 2021 | GMT +6

    Глава государства дал ряд поручений заместителю Председателя АНК Марату Азильханову

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей работе АНК, итогах ее XXIX сессии и актуальных тенденциях в этнополитической сфере.

    В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Ассамблеи, усиления аналитико-мониторингового, регионального и молодежного направлений деятельности.

    Президенту доложили о принимаемых мерах по профилактике межэтнической напряженности, перспективах дальнейшей интеграции этносов, реализации специальных проектов АНК, направленных на консолидацию народа Казахстана на принципах гражданской идентичности и единства.

    По итогам встречи Глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений, направленных на актуализацию работы всех общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана.


    Теги:
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