17:05, 04 Май 2021 | GMT +6
Глава государства дал ряд поручений заместителю Председателя АНК Марату Азильханову
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей работе АНК, итогах ее XXIX сессии и актуальных тенденциях в этнополитической сфере.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Ассамблеи, усиления аналитико-мониторингового, регионального и молодежного направлений деятельности.
Президенту доложили о принимаемых мерах по профилактике межэтнической напряженности, перспективах дальнейшей интеграции этносов, реализации специальных проектов АНК, направленных на консолидацию народа Казахстана на принципах гражданской идентичности и единства.
По итогам встречи Глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений, направленных на актуализацию работы всех общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана.