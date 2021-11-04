Глава государства: Автодорога Жезказган-Кызылорда позволит увеличить грузовой транзит

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Автодорога Жезказган-Кызылорда позволит увеличить грузовой транзит. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жезказган-Кызылорда. Это позволит усилить торгово-транспортную связанность городов Жезгазган и Сатпаев, а также увеличить грузовой транзит», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства поручил завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы.