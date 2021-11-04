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    13:32, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Глава государства: Автодорога Жезказган-Кызылорда позволит увеличить грузовой транзит

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Автодорога Жезказган-Кызылорда позволит увеличить грузовой транзит. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жезказган-Кызылорда. Это позволит усилить торгово-транспортную связанность городов Жезгазган и Сатпаев, а также увеличить грузовой транзит», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства поручил завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы.

    Теги:
    Дороги Президент Президент Казахстана Строительство
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