Глава Европейского Совета пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Брюссель
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского Совета Шарль Мишель провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
19 ноября Ш. Мишель провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении в развитие состоявшихся ранее консультаций по подготовке Саммита Восточного партнерства, который состоится в столице Бельгии Брюсселе 15 декабря.
Президент Шарль Мишель предложил принять президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна для встречи в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.
Лидеры договорились встретиться в столице Бельгии для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности на Южном Кавказе, что поддерживает Евросоюз.
В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне соответствующих министров обороны в качестве механизма предотвращения инцидентов.
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