+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -6 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава Европейского Совета пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Брюссель

20 Ноября 2021 21:10
Поделиться:
Глава Европейского Совета пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Брюссель

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского Совета Шарль Мишель провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Азербайджан и Казахстан нуждаются в совершенствовании правового регулирования - Амир Алиев
На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранили 80% барьеров – Аскар Мамин Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга в провокациях В бюджет какой страны выплачивают налоги владельцы авто с желтыми номерами из Армении

19 ноября Ш. Мишель провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении в развитие состоявшихся ранее консультаций по подготовке Саммита Восточного партнерства, который состоится в столице Бельгии Брюсселе 15 декабря.

Президент Шарль Мишель предложил принять президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна для встречи в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.

Лидеры договорились встретиться в столице Бельгии для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности на Южном Кавказе, что поддерживает Евросоюз.

В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне соответствующих министров обороны в качестве механизма предотвращения инцидентов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Азербайджан   #Армения   #Евросоюз   #Европа  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
Азербайджан и Казахстан нуждаются в совершенствовании правового регулирования - Амир Алиев
На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранили 80% барьеров – Аскар Мамин
Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга в провокациях
В бюджет какой страны выплачивают налоги владельцы авто с желтыми номерами из Армении
Популярное
1 Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
2 Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
3 Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
4 Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
5 Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO
6 Какая погода будет 20 ноября в Казахстане
Читайте также
На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранили 80% барьеров – Аскар Мамин
Принято совместное заявление по итогам визита Председателя ПАСЕ Рика Демса в Казахстан
Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO
Какая погода будет 20 ноября в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив