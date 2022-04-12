Глава Евро-Азиатского Еврейского Конгресса поблагодарил Президента РК за поддержку еврейской общины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Михаил Мирилашвили направил поздравительное письмо Главе государства Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-летнего юбилея установления полномасштабных дипломатических отношений с Израилем. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От имени лидеров Евро-Азиатского Еврейского Конгресса и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь народ Республики Казахстан с 30-летним юбилеем установления полномасштабных дипломатических отношений с государством Израиль. Три десятилетия назад для наших государств и народов началась новая глава: были открыты двери для построения полноценных доверительных отношений и партнерства. Хочу пожелать вам, вашим израильским коллегам, а также народам обоих государств развития дружественных связей, взаимного процветания и благополучия», - говорится в тексте поздравления Президента Евро-Азиатского Еврейского Конгресса.

Михаил Мирилашвили отметил, что прочной базой этих отношений служит тесная связь еврейского и казахского народов, тянущаяся через тысячелетия.

«Ее истоки восходят к Средневековью, ко временам Великого Шелкового пути. В Казахстане также тепло принимали евреев, бегущих от ужасов во времена Второй Мировой войны. Мы не забываем этого и крайне благодарны народу Казахстана. На протяжении сотен лет евреи чувствовали себя на территории современного Казахстана комфортно и продолжают развиваться в атмосфере принятия и взаимоподдержки. Со своей стороны, лидеры Евро-Азиатского Еврейского Конгресса искренне рады работать в сфере общественной дипломатии. Я желаю успехов всем, кто активно задействован в укреплении и развитии дипломатических, экономических, научных и культурных связей между нашими странами», - сказал Михаил Мирилашвили.

По его словам, в течение 30 лет еврейская община Казахстана достигла больших успехов, возрождая еврейскую жизнь в стране. Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, недавно также отметивший свое 30-летие, всегда рассматривал Казахстан как важную точку нашей региональной деятельности.

«Десятилетиями Конгресс поддерживает программы еврейской общины Казахстана и многие социальные и образовательные проекты региона. Мы рады видеть развитие еврейской общины, содействовать ее процветанию и благодарны руководству республики и лично Вам за поддержку еврейской жизни», - отметил Михаил Мирилашвили.