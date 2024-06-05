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    21:27, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой покидает свой пост

    Альп Эр Тунга Эрсой
    Фото: пресс-служба аэропорта

    Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Альп Эр Тунга Эрсой покидает свой пост, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Как и планировалось, Альп Эр Тунга Эрсой покинет свой пост президента международного аэропорта Алматы по окончании строительства нового международного терминала аэропорта. Он продолжит свою карьеру в отрасли в новой роли, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Официальное объявление о смене руководства будет сделано 5 июня.

    1 июня новый международный терминал аэропорта Алматы обслужил первые рейсы, но все рейсы будет принимать уже с середины месяца

    Строительство нового терминала аэропорта мегаполиса было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тысячи квадратных метров.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита посетил новый терминал аэропорта.

    Теги:
    Турция Освобождение от должности Аэропорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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