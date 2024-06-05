Глава алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой покидает свой пост
Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Альп Эр Тунга Эрсой покидает свой пост, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Как и планировалось, Альп Эр Тунга Эрсой покинет свой пост президента международного аэропорта Алматы по окончании строительства нового международного терминала аэропорта. Он продолжит свою карьеру в отрасли в новой роли, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Официальное объявление о смене руководства будет сделано 5 июня.
1 июня новый международный терминал аэропорта Алматы обслужил первые рейсы, но все рейсы будет принимать уже с середины месяца.
Строительство нового терминала аэропорта мегаполиса было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тысячи квадратных метров.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита посетил новый терминал аэропорта.