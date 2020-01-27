Глава «Al Nowais Investments» рассказал Президенту РК о проектах компании
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана встретился с председателем правления компании «Al Nowais Investments» Хуссейном Аль Новейсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Данная многопрофильная компания, годовой оборот которой превышает 1 миллиард долларов, является крупнейшей инвестиционной структурой не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и на всем Ближнем Востоке.
Аль Новейс Хуссейн проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проектах, которые осуществляет его компания в сферах промышленности, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения.
Глава государства отметил, что Казахстан инвестирует в возобновляемые источники энергии, а для продвижения в этом направлении с 2013 года реализуется Концепция перехода страны к «зеленой экономике». Также он отметил, что в стране действует ряд проектов в рамках государственно-частного партнерства, принята и исполняется Программа развития здравоохранения до 2025 года.
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