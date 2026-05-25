Гимнастки Казахстана завоевали бронзу чемпионата Азии в Бишкеке

Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль в групповом многоборье на чемпионате Азии в Бишкеке, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В групповом многоборье Казахстан представляли Айзере Нурмагамбетова, Айзере Кенес, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева и Мадина Мырзабай.

Суммарно гимнастки набрали 52,85 балла. Первое место занял Узбекистан (53,95), серебряным призером стал Китай (53,8).

В активе сборной Казахстана уже три награды. Ранее Айбота Ертайкызы завоевала серебро в индивидуальном многоборье, а также команда стала второй в командном зачете.

