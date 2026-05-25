Айбота Ертайкызы завоевала серебро чемпионата Азии в Бишкеке
Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась медалью на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
25 мая состоялся финал в индивидуальном многоборье, где нашу страну представляли Айбота Ертайкызы и Акмарал Ерекешева.
По итогам выступлений Ертайкызы в сумме набрала 113,65 балла и завоевала серебряную медаль. Ерекешева финишировала шестой - 111,90.
Победу одержала Тахмина Икромова из Узбекистана - 115,10. На третью ступень пьедестала поднялась ее соотечественница Наталья Усова - 112,40.
Днём ранее сборная Казахстана стала второй в командном многоборье.
Сегодня также пройдет финал в групповом многоборье.
Напомним, сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала медали в Китае.