KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Айбота Ертайкызы завоевала серебро чемпионата Азии в Бишкеке

    Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась медалью на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Айбота Ертайқызы
    Фото: НОК РК

    25 мая состоялся финал в индивидуальном многоборье, где нашу страну представляли Айбота Ертайкызы и Акмарал Ерекешева.

    По итогам выступлений Ертайкызы в сумме набрала 113,65 балла и завоевала серебряную медаль. Ерекешева финишировала шестой - 111,90.

    Победу одержала Тахмина Икромова из Узбекистана - 115,10. На третью ступень пьедестала поднялась ее соотечественница Наталья Усова - 112,40.

    Днём ранее сборная Казахстана стала второй в командном многоборье.

    Сегодня также пройдет финал в групповом многоборье.

    Напомним, сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала медали в Китае.

    Спорт Гимнастика Кыргызстан
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор