Гимнастка Эльжана Таниева завоевала второе золото на чемпионате Азии

Казахстанка Эльжана Таниева успешно выступила в финале упражнений с обручем на чемпионате Азии по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Гимнастка завоевала золотую медаль. В финале за свое выступление она набрала 33,90 балла. Второе место осталось за Рейной Мацусакой из Японии — 33,30. Айбота Ертайкызы стала третьей — 33,25.

Напомним, что днем ранее Таниева выиграла индивидуальное многоборье. Также она пробилась на Олимпийские игры.