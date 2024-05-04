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    13:41, 04 Май 2024 | GMT +6

    Гимнастка Эльжана Таниева завоевала второе золото на чемпионате Азии

    Гимнастка Эльжана Таниева завоевала второе золото на чемпионате Азии
    Фото: olympic.kz

    Казахстанка Эльжана Таниева успешно выступила в финале упражнений с обручем на чемпионате Азии по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Гимнастка завоевала золотую медаль. В финале за свое выступление она набрала 33,90 балла. Второе место осталось за Рейной Мацусакой из Японии — 33,30. Айбота Ертайкызы стала третьей — 33,25.

    Напомним, что днем ранее Таниева выиграла индивидуальное многоборье. Также она пробилась на Олимпийские игры.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Золото Узбекистан Гимнастика Победа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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