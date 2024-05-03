Гимнастка Эльжана Таниева выиграла олимпийскую лицензию 

На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку на Олимпийские игры в Париже, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

Наша соотечественница не знала себе равных в многоборье.

Напрмним, что в данном виде программы на прежних Олимпийских играх от Казахстана выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин).

Лучший результат показала А. Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4 место.

Ранее сборная Казахстана в групповых упражнениях стала бронзовым призером чемпионата Азии по художественной гимнастике.

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