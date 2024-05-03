Казахстанские гимнастки выиграли бронзу чемпионата Азии в Ташкенте

В столице Узбекистана продолжается лицензионный чемпионат Азии по художественной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Сборная Казахстана в групповых упражнениях стала бронзовым призером. Кроме того, финал с пятью обручами состоится 3 мая, а 4 мая пройдет финал 3+2.

На чемпионате Азии выступают более 90 спортсменок из 17 стран.