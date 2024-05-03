РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:31, 02 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские гимнастки выиграли бронзу чемпионата Азии в Ташкенте

    казахстанские гимнастки на ЧА в Ташкенте
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

    В столице Узбекистана продолжается лицензионный чемпионат Азии по художественной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

    Сборная Казахстана в групповых упражнениях стала бронзовым призером. Кроме того, финал с пятью обручами состоится 3 мая, а 4 мая пройдет финал 3+2.

    На чемпионате Азии выступают более 90 спортсменок из 17 стран.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!