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    Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала две медали на клубном чемпионате Испании

    Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева завоевала две медали на клубном чемпионате Испании в Овьедо, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Гимнастка Акмарал Ерекешева дважды стала третьей на клубном чемпионате Испании
    Фото: НОК

    Казахстанка дважды стала бронзовым призером международного турнира.

    Ерекешева в упражнениях с булавами набрала 29.700 балла.

    В упражнениях с лентой наша гимнастка получила от судей 27.600 балла.

    Добавим, что клуб «Gimnasia Chiclana», в составе которого выступала Акмарал Ерекешева, стал в итоге четвертым.

    Ранее сообщалось, что казахстанские борцы завоевали 12 медалей на рейтинговом турнире в Монголии.

    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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