Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала две медали на клубном чемпионате Испании
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева завоевала две медали на клубном чемпионате Испании в Овьедо, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанка дважды стала бронзовым призером международного турнира.
Ерекешева в упражнениях с булавами набрала 29.700 балла.
В упражнениях с лентой наша гимнастка получила от судей 27.600 балла.
Добавим, что клуб «Gimnasia Chiclana», в составе которого выступала Акмарал Ерекешева, стал в итоге четвертым.
Ранее сообщалось, что казахстанские борцы завоевали 12 медалей на рейтинговом турнире в Монголии.