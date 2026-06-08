Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала две медали на клубном чемпионате Испании

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева завоевала две медали на клубном чемпионате Испании в Овьедо, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Казахстанка дважды стала бронзовым призером международного турнира.

Ерекешева в упражнениях с булавами набрала 29.700 балла.

В упражнениях с лентой наша гимнастка получила от судей 27.600 балла.

Добавим, что клуб «Gimnasia Chiclana», в составе которого выступала Акмарал Ерекешева, стал в итоге четвертым.

Ранее сообщалось, что казахстанские борцы завоевали 12 медалей на рейтинговом турнире в Монголии.