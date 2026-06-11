Гимн казахстанского проекта Silk Way Star прозвучал в Китае

Казахстанская певица Рухия Байдукенова и участник международного музыкального проекта Silk Way Star китайский певец Чжан Хэ Сунань представили гимн Silk Way Star на V форуме медиаинноваций в Чунцине, передает агентство Kazinform.

Автором песни, которую с восторгом приняли участники форума, является казахстанский композитор Хамит Шангалиев. Исполнение гимна Silk Way Star стало ярким акцентом культурной программы форума, что подчеркивает роль Казахстана в развитии международного гуманитарного и медийного сотрудничества на пространстве Шелкового пути.

Напомним, что проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

Впервые Гранд-финал Silk Way Star прошел в Астане в 2025 году и транслировался в прямом эфире сразу на шести языках. Все 10 выпусков конкурса были показаны на телеканалах Jibek Joly и Silk Way.