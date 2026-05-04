Гидропосты с ИИ запускают в ВКО для прогнозирования паводков

В Восточном Казахстане переходят от точечного мониторинга рек к системе прогнозирования паводков в реальном времени — в 2026 году все гидропосты региона планируют перевести на автоматизированный режим с применением искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Если ранее сбор данных во многом зависел от ручных замеров, то теперь акцент делается на непрерывный цифровой контроль. В регионе уже действует сеть из 26 гидропостов, и в этом году их объединят в единую систему с автоматической обработкой данных.

— В текущем году гидропосты будут полностью автоматизированы. Это позволит не только фиксировать уровень воды, но и анализировать комплекс параметров в динамике. На основе этих данных система с элементами искусственного интеллекта сможет формировать прогнозы паводковой ситуации и заранее сигнализировать о возможных рисках, — сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

Новая модель строится на расширенном наборе данных. Датчики фиксируют скорость течения, объем стока, погодные условия и другие параметры, которые раньше учитывались фрагментарно.

Ключевое отличие — скорость реакции. Если ранее информация поступала с задержкой, то теперь изменения фиксируются практически мгновенно, что позволяет быстрее принимать решения.

— Речь идет о переходе от реагирования к прогнозированию. Система способна выявлять критические значения заранее и формировать сценарии развития ситуации, — рассказал директор компании-разработчика Дмитрий Левитанус.

В ДЧС ВКО подчеркивают, что такие технологии усиливают всю систему предупреждения чрезвычайных ситуаций.

— Использование цифровых решений и автоматизированного мониторинга позволяет повысить точность прогнозов и своевременно реагировать на изменения гидрологической обстановки, — сообщили в ведомстве.

Параллельно в регионе развивается и экологический мониторинг. В прошлом году установлено 25 постов контроля качества воздуха, которые анализируют атмосферу по 13 параметрам.

Власти рассчитывают, что объединение всех систем наблюдения позволит выстроить более точную картину происходящих процессов и повысить готовность региона к паводковым рискам.

Ранее сообщалось, что пик паводков в ВКО впереди, с середины и до конца мая в области ждут вторую.