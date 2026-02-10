РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:05, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Гибрид самолета и автомобиля разработали в Китае

    Девятая академия Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации провела в Чунцине успешные летные испытания инновационного электросамолета вертикального взлета и посадки (eVTOL), передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: CCTV

    Как сообщили разработчики, аппарат представляет собой гибридную платформу, совмещающую характеристики самолета и автомобиля. Новая конфигурация позволяет системе бесшовно переключаться между наземным и воздушным режимами движения, адаптируясь под конкретные транспортные задачи и условия городской инфраструктуры.

    Самолет eVTOL состоит из крыльев, кабины и шасси. Воздушный модуль может перевозить двух пассажиров на высоте до 3000 метров, развивая скорость до 150 километров в час. Наземный модуль, оснащенный полностью электрическим интеллектуальным шасси, имеет запас хода более 300 км.

    По словам инженеров, многофункциональность платформы открывает широкие возможности для ее применения в сфере транспорта, логистики и оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях в рамках активно развивающейся экономики малых высот.

    Ранее сообщалось, что Китай протестировал первый в мире тяжелый беспилотник с гибридным двигателем.

