Гибрид самолета и автомобиля разработали в Китае

Как сообщили разработчики, аппарат представляет собой гибридную платформу, совмещающую характеристики самолета и автомобиля. Новая конфигурация позволяет системе бесшовно переключаться между наземным и воздушным режимами движения, адаптируясь под конкретные транспортные задачи и условия городской инфраструктуры.

Самолет eVTOL состоит из крыльев, кабины и шасси. Воздушный модуль может перевозить двух пассажиров на высоте до 3000 метров, развивая скорость до 150 километров в час. Наземный модуль, оснащенный полностью электрическим интеллектуальным шасси, имеет запас хода более 300 км.

По словам инженеров, многофункциональность платформы открывает широкие возможности для ее применения в сфере транспорта, логистики и оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях в рамках активно развивающейся экономики малых высот.

Ранее сообщалось, что Китай протестировал первый в мире тяжелый беспилотник с гибридным двигателем.