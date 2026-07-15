Гибралтар открыл границу с Испанией: что теперь изменится для жителей и туристов

Историческое соглашение по Гибралтару положило конец многолетней неопределенности вокруг границы между британской территорией и Испанией, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

С 15 июля сухопутная граница между Гибралтаром и Испанией фактически перестала существовать в прежнем виде. Ровно в полночь сотрудники пограничных служб покинули свои посты, а инфраструктура контроля была демонтирована.

Это стало возможным после того, как во вторник Великобритания и Европейский союз подписали в Брюсселе соглашение по Гибралтару, предусматривающее свободное движение людей и товаров между британской территорией и Испанией.

Документ, подписанный в присутствии представителей Гибралтара и Испании, стал итогом многолетних переговоров, начавшихся после выхода Великобритании из Евросоюза. «Брексит» создавал риск появления жесткого пограничного режима, что могло серьезно осложнить ежедневные поездки людей и торговые связи.

Для Гибралтара этот вопрос имеет большое экономическое значение. Ежедневно через границу проходили около 15 тысяч человек, большинство из которых — жители Испании, работающие на территории Гибралтара. Введение строгих проверок могло бы негативно сказаться на бизнесе, туризме и рынке труда британской заморской территории.

Согласно достигнутым договоренностям, Гибралтар сохраняет статус британской территории и остается под суверенитетом Великобритании. При этом регулярные проверки на сухопутном участке с Испанией будут отменены, а правила в сфере торговли и поездок частично приведены в соответствие с нормами Европейского союза. Ожидается, что это упростит передвижение людей и укрепит экономическую стабильность региона.

Для путешественников новый порядок будет напоминать действующие механизмы пересечения внешних границ Шенгенской зоны. В аэропорту и морских портах Гибралтара пассажиры будут проходить сначала британский, а затем европейский паспортный контроль. После выполнения необходимых процедур они смогут свободнее перемещаться между Гибралтаром и странами Шенгенской зоны.

При этом Гибралтар не становится частью Шенгенского пространства и сохраняет собственную визовую систему. Территория также остается под британским суверенитетом, однако благодаря новому договору сухопутная линия между ней и Испанией фактически перестанет быть полноценным пограничным барьером.

Открытие границы сопровождалось праздничными мероприятиями. Тысячи жителей собрались у пограничного перехода, где представители Гибралтара и Испании символически отметили завершение многолетнего периода разделения.

Однако договор остается политически чувствительным вопросом. Испания по-прежнему заявляет о своих территориальных претензиях на Гибралтар, хотя согласилась отложить спор о суверенитете ради практического решения. В Великобритании некоторые сторонники «брексита» подвергли соглашение критике, утверждая, что оно может ослабить британский контроль над территорией.

Граница между Гибралтаром и Испанией была закрыта в 1969 году по решению режима испанского диктатора Франсиско Франко. Это стало последней попыткой Мадрида добиться возвращения территории, которую Испания уступила Великобритании по Утрехтскому мирному договору 1713 года.

Напомним, в июне 2025 года Великобритания и ЕС достигли договоренностей по основным параметрам соглашения по Гибралтару.