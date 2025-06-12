ЕС и Великобритания заключили политическое соглашение по Гибралтару

Евросоюз и Великобритания заключили в среду политическое соглашение, которое обеспечит непрерывное сообщение людей и товаров между Испанией и Гибралтаром без каких-либо физических барьеров.

Еврокомиссар Марош Шефчович назвал это «поистине исторической вехой для ЕС, включая Испанию, а также для Великобритании и Гибралтара».

По его словам, это произошло после успешной встречи с участием министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.

На своей странице в Х Лэмми назвал сделку «практическим решением, которое гарантирует суверенитет, рабочие места и рост».

- Мы обеспечили, чтобы интересы Гибралтара как части британской семьи были в центре этого соглашения,- добавил он.

Великобритания и Испания уже много лет пытаются договориться о том, чтобы люди и товары могли свободно пересекать сухопутную границу британской заморской территории с Испанией. Но одним из самых острых моментов оставался вопрос о том, как будет контролироваться граница.

Все стороны стремились прийти к соглашению до вступления в силу новой системы въезда/выезда ЕС, которое намечено на октябрь этого года.

Гибралтар - это мыс со скалой в стратегическим важном проливе, соединяющем Средиземное море с Атлантикой, являющийся британской территорией, был передан Великобритании в 1713 году, но Испания претендует на него как на свою собственную.

Сделка устранит все физические барьеры, проверки и контроль людей и товаров на пунктах пересечения границы между Испанией и Гибралтаром. Однако проверки будут проводиться в порту и аэродроме Гибралтара.