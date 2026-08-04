Гибель хоккеиста в Усть-Каменогорске: кассация оставила приговор без изменений

Высшая судебная инстанция не изменила апелляционный приговор, оставив без удовлетворения жалобы как стороны защиты, так и потерпевших.

Трагедия произошла 2 августа 2025 года во Дворце спорта имени Бориса Александрова в Усть-Каменогорске. Как установили суды, конфликт между спортсменом и Андреем Лагуновым возник из-за бытового имущественного спора. Последний требовал вернуть вентилятор стоимостью 7 900 тенге либо возместить его стоимость. Во время ссоры он несколько раз схватил хоккеиста за шею. После того как захват был ослаблен, Иван Пылёнок потерял сознание и упал.

Ранее Лагунов был признан виновным в самоуправстве, повлекшем тяжкие последствия. Сначала ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. И в соответствии с законом «Об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции РК», обвиняемый был освобожден от исполнения наказания.

Но суд второй инстанции ужесточил приговор — 3 года 9 месяцев лишения свободы. Однако позже срок был сокращен до трех лет в связи с применением закона об амнистии. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей погибшего по 10 млн тенге компенсации морального вреда и по одному млн тенге судебных расходов.

В кассационной жалобе защита настаивала на полном оправдании осужденного. Адвокаты утверждали, что Лагунов не мог предвидеть наступление смерти, а смертельные травмы, по их версии, могли возникнуть при падении. Представители потерпевших, напротив, просили ужесточить наказание до семи лет лишения свободы.

Суд не согласился ни с одной из сторон.

— Вина осужденного подтверждается совокупностью исследованных доказательств, включая показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения и заключения судебно-медицинских экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала закрытая тупая травма рефлексогенной зоны шеи, вызвавшая рефлекторную остановку сердца. Возможность получения такой травмы при падении с высоты собственного роста исключена, — говорится в постановлении кассационной инстанции.

В результате кассационный суд оставил апелляционный приговор без изменения. Жалобы как стороны защиты, добивавшейся оправдания, так и представителей потерпевших, требовавших более строгого наказания, удовлетворены не были.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор по делу о гибели четырех работников на ж/д в Карагандинской области.