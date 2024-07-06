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    20:15, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Гибель четырехлетней Айкоркем: суд вынес новый приговор

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    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Судебной коллегией по уголовным делам Военного суда РК в апелляционном порядке пересмотрен приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в смерти четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий в 2022 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ранее кассация пересмотрела дело по жалобам потерпевшей стороны и протесту прокурора, в результате приговор апелляции был отменен с направлением дела на новое рассмотрение. Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, под грифом «секретно»

    Судебной коллегией установлено, 7 января 2022 года около 19:30 часов подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту автомашине.

    В результате обстрела пассажиры автомашины – малолетняя (2017 года рождения) получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, несовершеннолетняя (2006 года рождения) – 5 огнестрельных ранений, причинившие тяжкий вред здоровью.

    Вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

    - Судебной коллегией Военного суда оправдательный приговор отменен и постановлен новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным по статье 451 части 2 пункта 1 УК и осужден к 7 годам лишения свободы. Апелляционный приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе военного суда.

    Напомним, в Алматы в ходе январских событий в 2022 году военнослужащие открыли огонь по автомобилю, в результате чего погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан. 

    Позже подозреваемым по делу признан военнослужащий Жуман. Он предан суду по обвинению в превышении власти с применением оружия, повлекшем смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам.

    15 ноября 2023 года военный суд Алматинского гарнизона оправдал А. Жуман, но Военная прокуратура обжаловала оправдательный приговор военнослужащему.

    В марте этого года Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор по данному делу.

    Военнослужащего признали виновным по статье 451, части 2, пункту 1 УК РК (Превышение власти с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия) и осудил на 7 лет лишения свободы.  Но в начале июня дело вновь направили на рассмотрение. 

    Теги:
    Военные Закон и право Суды Кантар Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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