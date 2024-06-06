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    16:12, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Гибель четырехлетней Айкоркем: дело вновь направили на рассмотрение

    судья, суд, сот
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении военнослужащего, который был осужден по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий в 2022 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Уголовное дело в отношении Жуман рассмотрено в секретном режиме. По результатам кассационного рассмотрения судебные акты нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, - сообщили в Верховном суде.

    Напомним, в Алматы в ходе январских событий в 2022 году военнослужащие открыли огонь по автомобилю, в результате чего погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан. 

    Позже подозреваемым по делу признан военнослужащий Ж. Он предан суду по обвинению в превышении власти с применением оружия, повлекшем смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам. 15 ноября 2023 года военный суд Алматинского гарнизона оправдал А. Жуман. Но военная прокуратура обжаловала оправдательный приговор военнослужащему.

    В марте 2024 года Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий в 2022 году. Военнослужащего Ж. признали виновным по статье 451, части 2, пункту 1 УК РК (Превышение власти с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия) и осудил на 7 лет лишения свободы. 

    Теги:
    Военные Суды Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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