Гибель четырехлетней Айкоркем: дело вновь направили на рассмотрение

Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении военнослужащего, который был осужден по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий в 2022 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Уголовное дело в отношении Жуман рассмотрено в секретном режиме. По результатам кассационного рассмотрения судебные акты нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, - сообщили в Верховном суде.

Напомним, в Алматы в ходе январских событий в 2022 году военнослужащие открыли огонь по автомобилю, в результате чего погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан.

Позже подозреваемым по делу признан военнослужащий Ж. Он предан суду по обвинению в превышении власти с применением оружия, повлекшем смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам. 15 ноября 2023 года военный суд Алматинского гарнизона оправдал А. Жуман. Но военная прокуратура обжаловала оправдательный приговор военнослужащему.

В марте 2024 года Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий в 2022 году. Военнослужащего Ж. признали виновным по статье 451, части 2, пункту 1 УК РК (Превышение власти с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия) и осудил на 7 лет лишения свободы.