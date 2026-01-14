Гибель 9 младенцев: в новокузнецком роддоме провели первые задержания

Как сообщает ТАСС, с участием подозреваемых проводят следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения, а также избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела допросили потерпевших и свидетелей, изъяли медицинскую, кадровую и иную документацию, которая представляет интерес для следствия, а также носители электронной информации. Назначили девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, девять новорожденных умерли за новогодние праздники в роддоме российского Новокузнецка. Все погибшие младенцы родились в промежутке с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Официальная причина смерти младенцев не называется.

С 1 декабря по 11 января в новокузнецком роддоме было принято 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Кузбасса.

Сейчас больница закрыта по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

