    16:35, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Гибель 9 младенцев: в новокузнецком роддоме провели первые задержания

    Главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкой ГКБ № 1 задержаны в рамках уголовного дела о смерти младенцев. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности, передает агентство Kazinform. 

    Фото: ТАСС

    Как сообщает ТАСС, с участием подозреваемых проводят следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения, а также избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела допросили потерпевших и свидетелей, изъяли медицинскую, кадровую и иную документацию, которая представляет интерес для следствия, а также носители электронной информации. Назначили девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз. 

    Напомним, девять новорожденных умерли за новогодние праздники в роддоме российского Новокузнецка. Все погибшие младенцы родились в промежутке с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. 

    Официальная причина смерти младенцев не называется.

    С 1 декабря по 11 января в новокузнецком роддоме было принято 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Кузбасса.

    Сейчас больница закрыта по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

