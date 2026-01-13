Девять новорожденных умерли за новогодние праздники в одном из роддомов России

Гибель младенцев подтвердили в Следственном комитете (СК). В настоящее время допрашиваются должностные лица медицинского учреждения.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщает ТАСС, в следственном управлении добавили, что также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление и всестороннее изучение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц медицинского учреждения.

Причина смерти младенцев не называется.

Губернатор Кузбасса временно отстранил от должности главврача больницы.

С 1 декабря по 11 января в новокузнецком роддоме было принято 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Кузбасса.

Сейчас больница закрыта по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

В Новокузнецке, население которого превышает 500 тысяч человек, при городской больнице действуют два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар № 2.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Как Минздрав РК добился снижения смертности среди матерей и детей — читайте здесь.