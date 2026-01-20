РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Гибель девяти младенцев: роддом в России приостановил работу

    В российском Новокузнецке на 90 суток приостановили работу роддома № 1, где за короткий период умерли девять младенцев, передает агентство Kazinform. 

    Гибель 9 младенцев: роддом в России приостановил работу
    Фото: ТАСС

    — Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара № 1 Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова» по приему пациентов сроком до 90 суток, — говорится в сообщении объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

    Как сообщает ТАСС, что в этот период в здании разрешены ремонтные работы и устранение выявленных нарушений.

    Уточняется, что наличие нарушений подтвердила представитель Роспотребнадзора. Дело об административном правонарушении было возбуждено по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Жалоба на постановление суда на данный момент не поступала.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, девять новорожденных умерли за новогодние праздники в роддоме российского Новокузнецка. Все погибшие младенцы родились в промежутке с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

    Официальная причина смерти младенцев не называется.

     

    Теги:
    Родильный дом Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают