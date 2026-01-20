Гибель девяти младенцев: роддом в России приостановил работу

— Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара № 1 Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова» по приему пациентов сроком до 90 суток, — говорится в сообщении объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

Как сообщает ТАСС, что в этот период в здании разрешены ремонтные работы и устранение выявленных нарушений.

Уточняется, что наличие нарушений подтвердила представитель Роспотребнадзора. Дело об административном правонарушении было возбуждено по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Жалоба на постановление суда на данный момент не поступала.

Напомним, девять новорожденных умерли за новогодние праздники в роддоме российского Новокузнецка. Все погибшие младенцы родились в промежутке с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Официальная причина смерти младенцев не называется.