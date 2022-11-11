Гибель 6-летних братьев в Рудном: в полиции озвучили результаты экспертизы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти двух братьев в Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«По факту смерти детей в Рудном проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт отравления детей.

В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом»,- коротко сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в Рудном шестилетние братья скончались после выписки из больницы.

Факт гибели двух братьев из Рудного прокомментировали в полиции, была назначена токсикологическая экспертиза.