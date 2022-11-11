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    13:00, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Гибель 6-летних братьев в Рудном: в полиции озвучили результаты экспертизы

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти двух братьев в Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «По факту смерти детей в Рудном проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт отравления детей.

    В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом»,- коротко сообщает ведомство.

    Ранее сообщалось, что в Рудном шестилетние братья скончались после выписки из больницы.

    Факт гибели двух братьев из Рудного прокомментировали в полиции, была назначена токсикологическая экспертиза.


    Теги:
    Костанайская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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