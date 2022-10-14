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    Шестилетние братья скончались после выписки из больницы в Рудном

    14 Октября 2022, 14:47

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Факт смерти в городе Рудном двух мальчиков-братьев 2016 года подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети поступили в рудненскую больницу по линии скорой помощи 12 октября около 8 часов. При поступлении - жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость эмоциональную нестабильность. Размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы», - сообщили в управлении здравоохранения.

    Мать настояла на выписке в связи с тем, что дома оставался старший ребенок без присмотра.

    «Клинические и лабораторные анализы не показали никаких отклонений. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром (13 октября). Смерть наступила в тот же день, спустя 12 часов после выписки. Мертвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место вызова бригада скорой в 21.20 констатировала биологическую смерть у обоих детей. Причина смерти выясняется», - пояснили в управлении здравоохранения.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Общество
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