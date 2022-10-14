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    Факт гибели двух братьев из Рудного прокомментировали в полиции

    14 Октября 2022, 16:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По делу гибели двух шестилетних братьев из Рудного начато досудебное расследование. Данный факт прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту гибели двух шестилетних детей в городе Рудном полиция начала досудебное расследование, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия»,- коротко сообщили в полиции.

    Между тем, в мессенджерах костанайцы распространяют аудиозапись, где женщина рассказывает о возможном наркотическом отравлении детей, что могло спровоцировать их смерть.

    Согласно записи, мать с сыновьями пошла в магазин. Они оставались на улице. Выйдя, она обнаружила их с конфетами в руках, которые, по словам мальчиков, им дал незнакомый дядя.

    Придя домой, женщина выкинула конфеты в мусорку. Но, вероятно, дети вытащили и съели.

    Сегодня детей, по словам женщины, уже хоронят.

    Ранее сообщалось, что у Рудном после выписки из больницы вечером того же дня скончались шестилетние братья.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Дети
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