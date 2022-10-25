Герои Республики: Нуржан Жасузаков верит, что волонтерство изменит жизнь человека к лучшему

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нуржану Жасузакову 20 лет, но он уже шесть лет участвует в общественной жизни страны и считает, что волонтерство может изменить жизнь человека к лучшему. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Уроженец города Ушарал в Жетысуской области занимается волонтерской деятельностью уже шесть лет и активно ее пропагандирует. Учится в Алматинском техническом университете по специальности автоматизация и управление.

«Для меня волонтерство - это возможность расширить свой кругозор, посетить новые места, получить бесценный опыт работы в разных проектах, познакомиться с интересными людьми. Участвуя в различных мероприятиях, можно себя проявить как с творческой стороны, так и с организаторской», - говорит Нуржан Жасузаков.

Первым проектом Нуржана в качестве волонтера был «Эко-герой». На 15-летнего подростка работа произвела огромное впечатление.

«Тогда захотел больше помогать, участвовать, быть вовлеченным в необычное на то время дело. Упорно трудился, участвовал в разных проектах. Я рос не только годами, но и чувством, что, я могу помочь не только нуждающимся, но и друзьям-волонтерам. Неоднократно вставал вопрос между учебой и делом волонтера. Было сложно совмещать, оставаться в потоке, было много сил потрачено на то, чтобы все не бросить и не уйти. Знаю точно одно, тот, кто хочет добиться высот, обязательно их добьется», - заявил спикер.

По его словам, он с первых дней карантина вместе с другими волонтерами оказывал помощь нуждающимся.

«Мы развозили продуктовые корзины, помогали их фасовать, проводили разъяснительную работу среди населения, оказывали помощь городским социальным службам города и занимались еще многими другими делами. За весь период карантина мы оказали помощь около 20 тыс. нуждающимся. Мы все понимали, что рискуем своей жизнью. Страх был у всех. Все могли заразиться коронавирусом. Но, кто, если не мы?! Помимо этого, мы также оказываем помощь детским домам, домам престарелых, центрам социальной адаптации детей и подростков, оставшихся без попечения родителей», - отметил волонтер.

Нуржан призывает всех сверстников ценить свое время, развиваться, заниматься любимым делом и помогать людям.

Казахстан уделяет большое внимание развитию волонтерства, поскольку оно способствует социальному и общественному развитию страны. Летом, в бытность министром информации и общественного развития РК, Аскар Умаров говорил, что в стране на постоянной основе волонтерством занимается более 200 тыс. человек, насчитывается свыше 680 волонтерских организаций. При этом, он отмечал, что точного количества волонтеров нет, поскольку, каждый неравнодушный в душе казахстанец – и есть волонтер.

В Казахстане уже давно существуют различные волонтерские организации, но их количество резко выросло после того, как Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год - Годом волонтера. В последние годы волонтерство получило развитие и претендует стать одним из ведущих институтов гражданского общества.

В 2020 год был одним из самых сложных не только для Казахстана, но и для всего мира из-за распространения коронавирусной инфекции. В период пандемии волонтерство стало мощным подспорьем для государства. По данным Министерства информации и общественного развития, в этот трудный период в волонтерское дело в нашей стране было задействовано свыше 500 тыс. человек. Оказана помощь более одному миллиону граждан.

Глава государства на официальной церемонии закрытия Года волонтера выразил уверенность, что страну с большим числом неравнодушных жителей ждет светлое будущее, а волонтерская деятельность послужит примером для всех граждан и внесет вклад в формирование нового облика нации. Как отметил Президент, казахстанцы подтвердили незыблемость духа нации, продемонстрировали единство и сплоченность, общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге.

«Общенациональная инициатива «Birgemiz» за короткий срок объединила множество неравнодушных соотечественников, которые в сложный период пандемии оказали необходимую поддержку нуждающимся. Запущенные в рамках инициативы проекты «Qamqor», «Saulyq», «Sabaqtastyq» помогли сотням тысячам наших граждан. Широкий отклик нашла деятельность волонтерского движения «Taza Alem» по очистке рек, лесов, посадке деревьев, сортировке мусора. Сегодня экоактивизм – это не дань каким-либо модным тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, который позволит нам сохранить природу», – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Недавно в Казахстане прошел первый жетЦентрально-Азиатский форум волонтеров. Тогда председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет сообщил, что с каждым годом наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности, а также расширяется спектр программ и проектов, реализуемых с их участием.