Герои повседневности: те, кто делает страну сильнее

Строительство — локомотив экономики страны Одним из тех, кто буквально возводит будущее страны своими руками, является главный инженер коммунального предприятия из Шымкента — Бейсен Жанбосынов, посвятивший строительной отрасли более 45 лет.

В профессию пришел по семейной линии: его отец после войны, с 1947 года, работал плотником, восстанавливал разрушенные здания и воспитал девятерых детей, семеро из которых продолжили его дело.

— Мы все умели держать молоток, класть кирпичи и строить дома. Даже мой сын теперь работает в этой сфере, — вспоминает он.

Первое знакомство со строительством произошло в детстве, когда в результате сильного паводка их дом затопило, и семья своими силами восстанавливала жилище.

Сегодня за его плечами десятки объектов — жилые дома, инженерные сети, объекты благоустройства.

— Строитель — это созидатель. Видеть, как идея превращается в материальную форму, приносит радость и гордость, — отмечает собеседник.

Он признается, что за годы независимости Казахстана отрасль сильно изменилась: пришли новые технологии, материалы, ускоренные методы возведения зданий. Однако, по его словам, с этим пришла и тревога.

— Раньше нас учили, что бетон должен твердеть определенное время. Сейчас спешат, добавляют химические составы — и вот старые здания стоят десятилетиями, а новые порой рушатся. Гонка за сроками не всегда на пользу делу, — говорит инженер.

Сейчас Бейсен Жанбосынов трудится главным инженером предприятия, отвечающего за обеспечение населения чистой питьевой водой — от добычи и очистки до транспортировки. Кроме того, он контролирует строительство стратегического водоснабжающего объекта в Сарыагашском районе.

Среди самых значимых проектов инженер называет участие в строительстве тепломагистрали ТЭЦ-3 в Шымкенте в конце 1990-х, когда город переживал энергетический кризис.

— Эти ветки буквально спасли жилой сектор от замерзания, и я горжусь, что был частью этой работы, — вспоминает собеседник.

Говоря о значении своей профессии, он подчеркивает: строительство остается локомотивом экономики, ведь один строитель обеспечивает занятость десяткам специалистов в смежных отраслях — от металлургов до химиков. В преддверии Дня Республики он отмечает, что этот праздник для него имеет особое значение.

— У каждой страны, как и у человека, есть свой день рождения. День Республики — это напоминание о том, какой путь мы прошли и какую страну строим сегодня. Каждый построенный объект — это вклад в развитие Казахстана, и я рад, что своим трудом участвую в этом процессе, — заявляет инженер.

Помогаем людям верить в будущее

Если труд строителя создает материальные ценности, то работа социального работника наполняет страну теплом и человечностью.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Именно таким делом уже восемь лет живет Лариса Баган. Она работает социальным работником в Рудненском территориальном центре оказания специальных социальных услуг уже восемь лет. В профессию она пришла, как говорит сама, по зову сердца — из желания помогать людям и быть полезной. По образованию она педагог — до того, как стала социальным работником, преподавала в школе, вела среднее и старшее звено. После, решила сменить сферу и осознанно выбрала работу, связанную с заботой о пожилых и людях с ограниченными возможностями.

— Я часто видела на улице одиноких стариков, которые нуждаются не только в помощи, но и просто в человеческом общении. У меня была пожилая мама, и я понимала, насколько важно внимание и поддержка. Поэтому я сделала выбор осознанно, — рассказывает она.

Свои первые рабочие дни Лариса Петровна помнит до мелочей. Ее первыми услугополучателями стали пожилые люди преклонного возраста, которых уже нет в живых. Со временем профессия стала для нее не просто работой, а образом жизни.

— Я воспринимаю своих получателей услуг как близких людей. Иду к ним с радостью, потому что знаю — меня ждут, — говорит она.





Сегодня у нее восемь получателей услуг — пожилые люди и лица с инвалидностью. Обычно, в обязанности социального работника входит не только уборка, приготовление пищи, доставка продуктов и лекарств, но и сопровождение в поликлинику, к нотариусу, на культурные мероприятия, а также помощь в оформлении документов для получения компенсаций и льгот. Но главное — это поддержка и забота, которые требуются для любого человека.

— Со временем многие мои подопечные стали для меня близкими людьми, друзьями. Они за меня переживают, молятся. Мы общаемся, обсуждаем новости, фильмы, даже политику, — улыбается Лариса Петровна.

Она уверена: главное в ее профессии — душевное участие. Считает ли она себя частью большого дела? Социальный работник уверенно отвечает положительно.

— Эта профессия, достойная уважения. Мы помогаем людям верить в себя, в жизнь, в будущее. Это наш вклад в развитие Республики Казахстан, — поясняет она.

На вопрос о жизненном девизе Лариса Баган отвечает просто, что нужно преодолевать трудности.

— Даже если день начинается тяжело, важно улыбнуться и вспомнить, что ты нужен. Ведь, пока ты можешь помогать другим, — значит, живешь не зря, — резюмирует она.

Будущее страны зависит о тех, кого мы сейчас учим

Забота о людях — это не только поддержка старшего поколения, но и воспитание молодого. В школах страны трудятся педагоги, от которых зависит, каким будет завтрашний Казахстан.

Один из них — учитель биологии и географии Евгений Кравчук из села Сарыкемер, Байзакского района, Жамбылской области.

Фото: личный архив Е. Кравчука

Изначально выбор профессии для него не был осознанным, но после первого курса, поработав в детском оздоровительном комплексе, он понял, что именно педагогика — его призвание.

— Работа с детьми начала приносить удовольствие, мне это очень понравилось, и я решил, что посвящу себя обучению, передаче знаний будущим поколениям, — рассказывает он.

Сегодня преподавательский стаж Евгения Кравчука составляет десять лет. Он преподает биологию и географию, имея два профильных образования, что, по его словам, помогает сделать занятия живыми и наглядными.

По его словам, естественно-научные дисциплины учат понимать окружающий мир, видеть его законы и взаимосвязи.

— Ученикам особенно нравятся темы о других странах, ведь у каждого есть мечта побывать где-то, узнать больше о мире, о менталитете разных народов, — говорит педагог.

Работая в сельской школе, Евгений Кравчук убежден, что сегодня различие между городскими и сельскими учебными заведениями практически исчезло. Этому способствует мастерство педагога и наличие современных технологий, которые доступны каждому.

Он свободно владеет казахским языком, а ранее преподавал биологию и на английском — три года вел предмет на этом языке. По словам педагога, это был ценный опыт, ведь знание терминологии облегчает понимание на любом языке.

Каждое лето он работает в детском оздоровительном лагере, где, по его словам, черпает вдохновение и энергию.

— Коллеги удивляются: весь год с детьми и летом тоже. Но там я развиваю креативность, реализую новые идеи и дарю детям радость, — улыбается он.

Говоря про День Республики, Евгений Кравчук, поясняет, что этот день напоминает о государственности, о патриотизме, о нашей ответственности перед страной.

— Каждый учитель вносит вклад в развитие Казахстана — через воспитание будущего поколения. Любовь к Родине нельзя навязать — она должна идти изнутри, — говорит учитель.

Глядя в будущее, Евгений Кравчук видит Казахстан развитым и сильным государством, заметным игроком на мировой арене.

— Мы уже движемся в этом направлении. Будущая страны зависит от тех, кого мы сейчас учим. Это наше общее дело, и я горжусь быть его частью, — подытожил педагог.

Сегодня в Казахстане отмечают День Республики — накануне с поздравлением выступил Глава Государства Касым-Жомарт Токаев.