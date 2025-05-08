Германия закрывает границы для просителей убежища

В первый же день своего пребывания на посту канцлера Мерц объявил, что «отвергнет все без исключения попытки нелегального въезда. Будет введен фактический запрет на въезд для всех, у кого нет действительных паспортов». Это касается и просителей убежища, передвигающихся через безопасные страны ЕС.

В феврале в Ашаффенбурге 28-летний проситель убежища из Афганистана, которого обязали покинуть страну, напал с ножом на группу детского сада в парке. Марокканский малыш и немец были убиты, еще три человека получили серьезные ранения.

Теперь новый министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) выполняет данное Мерцу обещание.

В среду Добриндт издал устное распоряжение федеральной полиции усилить пограничный контроль и отказывать в приеме документов в случае незаконного въезда. Это касается просителей убежища, впервые въезжающих в страну через страны ЕС и Швейцарию.

Отмечается, что распоряжение 2015 года времен Меркель предписывало сотрудникам федеральной полиции пропускать нелегалов через немецкую границу, если они хотят попросить убежище («Гражданам третьих стран без документов, подтверждающих их проживание, и с просьбой о предоставлении убежища въезд разрешается»). Следствием этого распоряжения стало то, что сотни тысяч людей бесконтрольно въезжали в Германию в течение девяти лет и в итоге не имели права на убежище. Неконтролируемая, нелегальная миграция вызвала проблемы с безопасностью в Германии, такие как рост преступности и насилия.

Ранее сообщалось, Фридрих Мерц избран канцлером Германии.