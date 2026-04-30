Германия введет налог на сладкие напитки

Правительство Германии с 2028 года намерено ввести налог на сладкие напитки в рамках пакета реформ здравоохранения, стремясь сдержать рост уровня ожирения и снизить нагрузку на систему здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

Этот шаг соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая призвала страны повысить цены на сладкие напитки, алкоголь и табак на 50% в течение следующих 10 лет за счет налогообложения.

По данным ВОЗ, сегодня более 100 стран облагают налогом сладкие напитки.

Опрос организации Forsa, опубликованный в феврале, показал, что около 60% немцев поддерживают введение налога.

Ожидаемый годовой доход от этого сбора в размере 450 млн евро (527 млн долларов) будет направлен на финансирование программ профилактики заболеваний и укрепления здоровья.

В то же время лоббисты выступают против данного плана, заявляя, что повышение цен на сахар не привело к снижению доли людей с избыточным весом ни в одной стране.

Напомним, в Великобритании аналогичный налог на сахар был введен десять лет назад, а в прошлом году он был распространен и на расфасованные молочные напитки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании запретили рекламу вредной еды.