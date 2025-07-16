Германия планирует прорыв в области развития ИИ

Немецкие экономисты призывают к быстрому внедрению ИИ в стране для повышения производительности. В этом плане Германия намерена построить гигафабрики искусственного интеллекта к 2027 году при финансировании Евросоюза.

Европейская комиссия выделила 20 млрд евро финансирования ЕС на строительство «гигафабрик» искусственного интеллекта.

В Евросоюзе считают, что в данное время гонка за развитием искусственного интеллекта в мире усиливается, где Китай, Соединенные Штаты и Индия становятся лидерами, вынуждая ФРГ и Европейский союз догонять их в этом направлении.

— Благодаря внедрению ИИ мы хотим к 2030 году обеспечить 10% нашего экономического производства на основе искусственного интеллекта и сделать ИИ важным инструментом в основных областях исследований, — говорится в проекте стратегии Министерства исследований Германии, с которым ознакомился Рейтерс.

Проект предусматривает подачу заявок на строительство высокопроизводительных центров обработки данных в Евросоюзе и начало их эксплуатации к 2027 году. Федеральное правительство намерено скоординировать заявки до конца года совместно с промышленностью, экспертами и федеральными землями.

Согласно коалиционному соглашению, заключённому в начале года, правительство ФРГ намерено создать как минимум один такой центр в Германии.

Немецкая стратегия также включает амбициозные цели в области квантовых вычислений: к 2030 году должны быть разработаны и предоставлены пользователям два «квантовых компьютера с исправлением ошибок», говорится в документе.

Планируется, что кабинет министров Германии утвердит стратегию до конца месяца, установив амбициозные цели, чтобы догнать Соединенные Штаты и Китай в области искусственного интеллекта.

В нем также излагается план по вводу в эксплуатацию в этом году первого в Германии исследовательского спутника для квантовой связи.

— Это создает конкурентные преимущества и зависимость, — говорится в документе, добавляя, что исследования в области искусственного интеллекта в Германии должны быть связаны с такими областями, как робототехника, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность.

О том, что Пентагон также выделил 200 млн долларов на разработку ИИ, читайте здесь.