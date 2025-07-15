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    10:37, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Пентагон выделил 200 млн долларов на разработку ИИ

    Министерство обороны США заявило о предоставлении контрактов на сумму до $200 млн на разработку искусственного интеллекта (ИИ) компаниями Anthropic, Google, OpenAI и xAI, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Пентагон выделил 200 млн долларов на разработку ИИ
    Фото: britannica.com

    Главное управление цифрового и искусственного интеллекта Министерства обороны США заявило, что финансирование поможет ускорить внедрение «передовых возможностей ИИ для решения важнейших задач национальной безопасности».

    Ранее, в 2024 году, компания OpenAI получила от Министерства обороны годовой контракт на сумму 200 млн долларов, вскоре после того, как заявила о намерении сотрудничать со стартапом в сфере оборонных технологий Anduril с целью развертывания передовых систем ИИ для «миссий по обеспечению национальной безопасности».

    В июне компания запустила «OpenAI for Government» для сотрудников федеральных, региональных и местных органов власти США.

    Компания xAI Илона Маска также анонсировала в понедельник проект «Grok for Government» — набор доступных продуктов для клиентов из правительства США.

    Ранее сообщали о заявлении Маска, что ИИ станет умнее всех людей к 2029 году.

    Теги:
    Технологии Искусственный интеллект Мировые новости ИИ США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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