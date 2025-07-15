Пентагон выделил 200 млн долларов на разработку ИИ

Главное управление цифрового и искусственного интеллекта Министерства обороны США заявило, что финансирование поможет ускорить внедрение «передовых возможностей ИИ для решения важнейших задач национальной безопасности».

Ранее, в 2024 году, компания OpenAI получила от Министерства обороны годовой контракт на сумму 200 млн долларов, вскоре после того, как заявила о намерении сотрудничать со стартапом в сфере оборонных технологий Anduril с целью развертывания передовых систем ИИ для «миссий по обеспечению национальной безопасности».

В июне компания запустила «OpenAI for Government» для сотрудников федеральных, региональных и местных органов власти США.

Компания xAI Илона Маска также анонсировала в понедельник проект «Grok for Government» — набор доступных продуктов для клиентов из правительства США.

Ранее сообщали о заявлении Маска, что ИИ станет умнее всех людей к 2029 году.