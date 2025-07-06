Германия планирует ввести шестимесячную военную службу

Reuters сообщает, что добровольцев будут обучать выполнять простые задачи, такие как охранная служба, но, если желающих учиться окажется мало, правительство может рассмотреть возможность возвращения к военному призыву.

Отмечается, что министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить количество военнослужащих со 180 тысяч до 260 тысяч. По словам источников, правительство надеется, что добровольная шестимесячная подготовка поможет удвоить достичь этих показателей и что некоторые из добровольцев продолжат военную службу.

Участники программы смогут расширить свою подготовку по вопросам внутренней безопасности, чтобы получить удостоверение водителя грузовика или пройти обучение на водителя танка. Также планируется строительство новых казарм, чтобы новобранцы могли учиться ближе к дому.

Издание пишет, что остается открытым вопрос о том, кого призовут на обязательную службу, если правительство не достигнет своих целевых показателей по добровольному набору. Напомним, что Германия отменила обязательную военную службу в 2011 году.

Как сообщалось, возвращение обязательной воинской службы поддерживают 54% немцев.