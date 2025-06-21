Возвращение обязательной воинской службы поддерживают 54% немцев

Лишь среди сторонников Левой партии большинство (69%) выступили против призыва. Среди голосующих за консервативный блок ХДС/ХСС его возвращение поддерживают 68%, среди избирателей Социал-демократической партии Германии — 64%, среди сторонников ультраправой «Альтернативы для Германии» — 55%, а для избирателей «зеленых» этот показатель составил 51%.



При этом чаще всего «за» возвращение воинской повинности высказываются пожилые люди. В то время как среди молодежи от 18 до 29 лет такие меры поддерживают лишь 35% опрошенных, в категории 70+ этот показатель составил 66%.



Обязательная служба для мужчин в Германии была отменена в 2011 году в связи с «устойчивым изменением ситуации в области безопасности и обороны», однако Основной закон ФРГ предусматривал ее. Чтобы ввести призыв в армию для женщин, законодателям потребуется изменить конституцию тремя третями голосов в парламенте. Для этого правящей коалиции придется заручиться поддержкой «зеленых» и либо «Альтернативы для Германии», либо левых. С обеими партиями отказывается сотрудничать блок ХДС/ХСС, а последние также выступают принципиально против возвращения срочной службы.