Германия отменяет возможность апелляции при отказе в визе

Ремонстрация - процедура, позволяющая обжаловать отказ в выдаче визы в течение месяца после получения уведомления об отказе.

По данным Министерства иностранных дел Германии, отмена процесса ремонстрации поможет ускорить обработку виз, что является решающим фактором, учитывая растущий объем заявлений на получение визы по всему миру. Правительство подчеркнуло положительные результаты пилотного проекта, который был запущен в июне 2023 года. В ходе этого этапа немецкие миссии приостановили процесс ремонстрации как для шенгенских, так и для национальных категорий виз.

Результаты оказались обнадеживающими: значительное увеличение количества обработанных заявлений и сокращение времени ожидания. Перераспределив персонал с административных апелляций на фактические задачи по обработке виз, Германия надеется устранить задержку в обработке заявлений и сократить задержки в выдаче виз.

Процедура ремонстрации позволяла заявителям, которым было отказано в визе, подавать апелляцию, по сути, оспаривая отказ в визе путем предоставления дополнительных документов или объяснений. Хотя этот процесс был добровольным, он был доступен заявителям, добивающимся пересмотра своих заявлений на получение визы. Однако его отмена теперь рассматривается как шаг к оптимизации административных процедур, сокращению задержек в рассмотрении заявлений и обеспечению более быстрой обработки, что выгодно как заявителям, так и консульскому персоналу, рассматривающему дела.

Тем не менее, министерство иностранных дел Германии подчеркнуло, что правовая защита заявителей остается неизменной.

«Любой, чья заявка на визу отклонена, может подать новую заявку без ограничений. Кроме того, заявители сохраняют право добиваться судебного пересмотра решения, что гарантирует доступность правовой защиты даже без процедуры протеста», - говорится в заявлении МИД ФРГ.

В связи с отменой процедуры ремонстрации Германия расширяет свою систему подачи заявлений на получение визы онлайн для определенных категорий виз.

С января 2025 года лица, подающие заявления на национальные визы, включая квалифицированных рабочих, студентов, учеников и тех, кто ищет воссоединения семьи, могут подавать свои заявления через портал консульских услуг. Эта система предоставляет заявителям пошаговые инструкции, гарантируя, что они подадут все необходимые документы в цифровом виде и правильно.

Немецкие миссии отметили, что цифровая трансформация заявлений на получение визы оказалась успешной в сокращении задержек, вызванных неполными подачами, которые часто замедляли процесс одобрения. Этот переход на цифровые заявления станет важным событием, особенно для путешественников из стран с высоким спросом на визы, таких как Индия, Китай и США.

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