Шенгенская виза станет дешевле для казахстанцев: когда завершатся переговоры с ЕС

— Данный вопрос сейчас обсуждается. Льготные категории, визовые сборы, да, они довольно высокие, особенно в некоторых посольствах, которые работают через визовые центры. Мы это все обсуждаем. Ожидаем положительного решения со стороны Евросоюза союза для шенгенской визы. Поэтому делаем все со своей стороны. До окончания переговоров будет ясна дата введения данных норм, — сказал Алибек Куантыров.

Отвечая на вопрос о том, завершатся ли переговоры до конца текущего года, замминистра отметил, что «все возможно».

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности — вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.

Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.

Что конкретно изменится в процедуре, ранее рассказали в Министерстве иностранных дел РК.