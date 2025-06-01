Германия может пересмотреть экспорт оружия в Израиль

В интервью Süddeutsche Zeitung Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул объявил о пересмотре экспорта оружия в Израиль в связи с возможными нарушениями международного гуманитарного права в секторе Газа.

— Мы изучаем, совместимо ли то, что происходит в секторе Газа, с международным гуманитарным правом, — сказал Вадефул. — Дальнейшие поставки оружия будут разрешены на основе результатов этого обзора.

На вопрос, может ли это привести к частичной приостановке экспорта, он ответил: «Именно это и подразумевает формулировка».

Хотя Вадепул подчеркнул право Израиля на самооборону — «в том числе с помощью немецких систем вооружения», в том числе против хуситов в Йемене, «Хезболлы» в Ливане или Ирана, — он резко раскритиковал гуманитарную ситуацию в секторе Газа, где Израиль ведет войну с боевиками ХАМАС в ответ на жестокое нападение в октябре 2023 года.

— Поставки помощи, поступающие в Газу, — это всего лишь капля в море, — сказал он. — Речь идет об обеспечении основных прав человека. Больные, слабые и дети умирают первыми.

— Вследствие этого, — добавил Вадефул, — мы изменили свой тон и, вероятно, изменим наши политические действия в дальнейшем.

Призывы к заморозке поставок оружия получили поддержку в Германии — традиционно одном из самых верных союзников Израиля в Европе — особенно со стороны левоцентристских социал-демократических законодателей. Консервативный канцлер Фридрих Мерц ужесточил свою риторику, но по-прежнему не берет на себя никаких обязательств по экспорту.

Германия одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму 326,5 млн евро в 2023 году — значительный скачок по сравнению с предыдущими годами, согласно данным Reuters.

Однако в 2024 году количество сделок сократилось вдвое на фоне растущего правового и политического давления внутри страны и на международном уровне.

Ожидается, что на следующей неделе в Берлин прибудет министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

По данным ООН, израильская блокада делает сектор Газа «самым голодающим регионом на Земле».