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    11:42, 25 Май 2025 | GMT +5

    Германия: министр обороны не исключает возвращения обязательной военной службы

    В Германии обязательная военная служба может быть восстановлена, если не будет достаточного количества добровольцев для службы в армии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Борис Писториус
    Фото: instagram.com/boris.pistorius

    Основной в Германии остается добровольная служба, «однако, если так случится, что нам понадобится больше призывников, чем добровольцев, может быть принято решение о восстановлении обязательной военной службы». Обязательная военная служба была отменена в Германии в 2011 году. Новое правительство Германии планирует внести поправки в закон, которые могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года, считает Б.Писториус.

    С этой даты все немецкие мужчины в возрасте 18 лет должны будут заполнить обязательную анкету, чтобы оценить их готовность добровольно нести военную службу и физические возможности. Цель — привлечь больше новобранцев. В настоящее время численность личного состава немецкой армии составляет 180 тысяч человек. К 2031 году армия ФРГ планирует насчитывать в своих рядах 203 тысяч человек.

    Для женщин заполнение анкеты призывника пока остается необязательным.

    Новый канцлер Ф.Мерц считает, что лучшая стратегия по укреплению мира в Европе — усиление армии. После вступления на пост он решительно поддержал увеличение расходов на Бундесвер.

     

    Теги:
    Европейский союз Европа Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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