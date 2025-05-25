Германия: министр обороны не исключает возвращения обязательной военной службы

Основной в Германии остается добровольная служба, «однако, если так случится, что нам понадобится больше призывников, чем добровольцев, может быть принято решение о восстановлении обязательной военной службы». Обязательная военная служба была отменена в Германии в 2011 году. Новое правительство Германии планирует внести поправки в закон, которые могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года, считает Б.Писториус.

С этой даты все немецкие мужчины в возрасте 18 лет должны будут заполнить обязательную анкету, чтобы оценить их готовность добровольно нести военную службу и физические возможности. Цель — привлечь больше новобранцев. В настоящее время численность личного состава немецкой армии составляет 180 тысяч человек. К 2031 году армия ФРГ планирует насчитывать в своих рядах 203 тысяч человек.

Для женщин заполнение анкеты призывника пока остается необязательным.

Новый канцлер Ф.Мерц считает, что лучшая стратегия по укреплению мира в Европе — усиление армии. После вступления на пост он решительно поддержал увеличение расходов на Бундесвер.