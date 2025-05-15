Канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе
В своей речи в Бундестаге канцлер Германии Фридрих Мерц сделал несколько громких заявлений. Одна их часть касалась внутренней политики — Германия была и останется страной «дружелюбной» и «открытой» для миграции (желательно квалифицированной), необходимы масштабные инвестиции в жилищное строительство и экономические преобразования, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
Другая часть выступления — о внешней политике. Мерц чётко обозначил свою позицию в отношении войны в Украине.
Германия, сказал Мерц, на стороне Украины без всяких «если» и «но». Он также считает, что лучшая стратегия по укреплению мира в Европе — усиление армии. Мерц решительно поддержал увеличение расходов на Бундесвер:
- Мы должны быть в состоянии защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. [...] Сила отпугивает агрессоров. Слабость же, напротив, приглашает агрессоров.
Бундесвер, считает канцлер, должен стать сильнейшей армией Европы без ядерного оружия.
Напомним, 6 мая Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии.