Канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе

Другая часть выступления — о внешней политике. Мерц чётко обозначил свою позицию в отношении войны в Украине.

Германия, сказал Мерц, на стороне Украины без всяких «если» и «но». Он также считает, что лучшая стратегия по укреплению мира в Европе — усиление армии. Мерц решительно поддержал увеличение расходов на Бундесвер:

- Мы должны быть в состоянии защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. [...] Сила отпугивает агрессоров. Слабость же, напротив, приглашает агрессоров.

Бундесвер, считает канцлер, должен стать сильнейшей армией Европы без ядерного оружия.

Напомним, 6 мая Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии.