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    20:50, 14 Май 2025 | GMT +5

    Канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе

    В своей речи в Бундестаге канцлер Германии Фридрих Мерц сделал несколько громких заявлений. Одна их часть касалась внутренней политики — Германия была и останется страной «дружелюбной» и «открытой» для миграции (желательно квалифицированной), необходимы масштабные инвестиции в жилищное строительство и экономические преобразования, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    канцлер Германии Фридрих Мерц
    Фото: t.me/BILD_Russian

    Другая часть выступления — о внешней политике. Мерц чётко обозначил свою позицию в отношении войны в Украине. 

    Германия, сказал Мерц, на стороне Украины без всяких «если» и «но». Он также считает, что лучшая стратегия по укреплению мира в Европе — усиление армии. Мерц решительно поддержал увеличение расходов на Бундесвер: 

    - Мы должны быть в состоянии защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. [...] Сила отпугивает агрессоров. Слабость же, напротив, приглашает агрессоров.

    Бундесвер, считает канцлер, должен стать сильнейшей армией Европы без ядерного оружия. 

    Напомним, 6 мая Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии.

    Теги:
    ФРГ Мировые новости Германия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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